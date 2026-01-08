Трамп вывел США из состава нескольких международных организаций: подписан меморандум

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принял решение о выходе страны из ряда международных организаций. Вашингтон покидает, в том числе, некоторые структуры ООН. Всего США выходят из 66 международных организаций. Об этом свидетельствует меморандум, опубликованный на сайте Белого дома.
Документ подписан 7 января. По мнению Дональда Трампа, 66 организаций больше не «отвечают американским интересам». В их числе 31 структура ООН.
«Сегодня президент Дональд Трамп подписал президентский меморандум, предписывающий выход Соединенных Штатов из 66 международных организаций, которые больше не отвечают американским интересам», — сказано на сайте Белого дома.
В документе поясняется, что исполнительным департаментам и агентствам предписывается прекратить участие и финансирование соответствующих структур. Однако конкретного списка организаций не представлено.
По версии Дональда Трампа, вывод США из ряда международных структур позволит прекратить участие американских налогоплательщиков в ненужных Вашингтону организациях. В меморандуме утверждается, что они «продвигают глобалистские интересы в ущерб приоритетам страны либо решают важные вопросы неэффективно».
В Вашингтоне тем временем по-прежнему рассматривают возможность введения новых санкций против России. Стало известно, что президент США дал «зеленый свет» соответствующему законопроекту. Голосование по документу может состояться уже на следующей неделе.
Дональд Трамп также призвал увеличить военный бюджет США в 1,5 раза. Он должен вырасти до 1,5 триллиона долларов к 2027 году. Американский лидер отметил, что иностранные государства якобы «обдирали» Вашингтон за счет пошлин до его прихода. Однако нынешнюю ситуацию с финансами президент США оценил высоко.
Американский лидер, кроме того, 8 января провел разговор с президентом Колумбии Густаво Петро. Он заявил об их скорой встрече в Белом доме. Президент США уточнил, что телефонный разговор произошел по инициативе Густаво Петро. Дональд Трамп заверил, что президент Колумбии объяснил ситуацию вокруг наркотиков.