Трамп вывел США из состава нескольких международных организаций: подписан меморандум

Дональд Трамп также призвал увеличить военный бюджет США в 1,5 раза. Он должен вырасти до 1,5 триллиона долларов к 2027 году. Американский лидер отметил, что иностранные государства якобы «обдирали» Вашингтон за счет пошлин до его прихода. Однако нынешнюю ситуацию с финансами президент США оценил высоко.