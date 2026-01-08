Новую меру поддержки введут для новосибирских семей с детьми

Суть нововведения, которое коснётся, в том числе, и жителей Новосибирской области, заключается в возврате части уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Претендовать на неё смогут семьи, воспитывающие минимум двух детей в возрасте до 18 лет, либо до 23 лет при условии их очного обучения.
Круг получателей включает работающих граждан РФ — родителей, усыновителей, опекунов и попечителей, которые постоянно проживают в стране, являются налоговыми резидентами и платят НДФЛ со своих доходов. Ключевым критерием доступности станет доход семьи: чтобы право на выплату возникло, её среднедушевой доход должен быть ниже или равен 1,5 прожиточным минимумам, действующим в регионе проживания.
Особенностью выплаты является то, что она не является фиксированной. Её размер будет равен разнице между суммой НДФЛ, уплаченной за предыдущий год по ставке 13%, и суммой, исчисленной с того же дохода в размере 6%.
