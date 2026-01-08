Новую меру поддержки введут для новосибирских семей с детьми

Суть нововведения, которое коснётся, в том числе, и жителей Новосибирской области, заключается в возврате части уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Претендовать на неё смогут семьи, воспитывающие минимум двух детей в возрасте до 18 лет, либо до 23 лет при условии их очного обучения.