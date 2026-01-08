В Красноярском крае за сутки произошло два смертельных пожара

Первая трагедия произошла в красноярском микрорайоне Солнечный рано утром в среду в многоквартирном доме по улице 40 лет Победы. «Самостоятельно до прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуировалось 30 человек, в том числе 5 детей. В одной из квартир на диване сотрудники обнаружили погибшего мужчину. Пожар на площади 2 квадратных метра повредил домашние вещи. Предварительно, он произошел из-за неосторожности при курении», — рассказали в МЧС.