Профессор Миршаймер: Киев доводит ослабевший альянс НАТО до разрушения

Ситуация на Украине буквально уничтожит Североатлантический альянс, заявил профессор из Соединённых Штатов Джон Миршаймер.
Он уточнил, что «с учётом Гренландии», речь идёт о смертоносной комбинации для НАТО.
«Вопрос об Украине тесно переплетён с вопросом о будущем существовании НАТО. Многие ещё ранее говорили, что, если РФ одержит победу на Украине, что, безусловно, произойдёт, то это нанесёт серьёзный ущерб альянсу. Теперь если связать этот простой факт о происходящем на Украине с возможным вторжением в Гренландию, можно утверждать, что это будет смертоносная комбинация, которая фактически разрушит альянс», — сказал профессор Чикагского университета.
Комментарий прозвучал в интервью Гленну Дизену на его YouTube-канале.
Напомним, госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с членами Конгресса Соединённых Штатов заявил, что для получения контроля над Гренландией американская сторона склоняется к варианту с покупкой острова, а не к военному вторжению на его территорию.
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты могут присоединиться к гарантиям безопасности стран Европы, предоставляемым для Украины, в обмен на получение контроля над Гренландией.