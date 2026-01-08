Ричмонд
Профессор Миршаймер: Киев доводит ослабевший альянс НАТО до разрушения

Ситуация на Украине буквально уничтожит Североатлантический альянс, заявил профессор из Соединённых Штатов Джон Миршаймер.

Источник: Аргументы и факты

Он уточнил, что «с учётом Гренландии», речь идёт о смертоносной комбинации для НАТО.

«Вопрос об Украине тесно переплетён с вопросом о будущем существовании НАТО. Многие ещё ранее говорили, что, если РФ одержит победу на Украине, что, безусловно, произойдёт, то это нанесёт серьёзный ущерб альянсу. Теперь если связать этот простой факт о происходящем на Украине с возможным вторжением в Гренландию, можно утверждать, что это будет смертоносная комбинация, которая фактически разрушит альянс», — сказал профессор Чикагского университета.

Комментарий прозвучал в интервью Гленну Дизену на его YouTube-канале.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с членами Конгресса Соединённых Штатов заявил, что для получения контроля над Гренландией американская сторона склоняется к варианту с покупкой острова, а не к военному вторжению на его территорию.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты могут присоединиться к гарантиям безопасности стран Европы, предоставляемым для Украины, в обмен на получение контроля над Гренландией.

