Профессор Миршаймер: Киев доводит ослабевший альянс НАТО до разрушения

«Вопрос об Украине тесно переплетён с вопросом о будущем существовании НАТО. Многие ещё ранее говорили, что, если РФ одержит победу на Украине, что, безусловно, произойдёт, то это нанесёт серьёзный ущерб альянсу. Теперь если связать этот простой факт о происходящем на Украине с возможным вторжением в Гренландию, можно утверждать, что это будет смертоносная комбинация, которая фактически разрушит альянс», — сказал профессор Чикагского университета.