Николас Мадуро и его жена ранены при похищении

Срочная новость.
Мадуро и его жена получили ранения в результате вооруженного захвата. Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Венесуэлы.
Биография Николаса Мадуро
Глава МИД в правительстве Уго Чавеса и президент Венесуэлы — Николас Мадуро долго оставался загадкой для мировой общественности. Бывший водитель автобуса в короткие сроки возглавил страну, оказавшуюся в череде экономических и политических кризисов, победил на выборах после смерти лидера Боливарианской революции и продолжил его курс. Сегодня его фигура вновь в центре внимания — после операции США, завершившейся захватом Мадуро и его вывозом за пределы страны. Рассказываем о ключевых этапах биографии Николаса Мадуро.Читать дальше