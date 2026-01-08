Ричмонд
Николас Мадуро и его жена ранены при похищении

Мадуро и его жена получили ранения в результате вооруженного захвата. Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Венесуэлы.

Срочная новость.

Биография Николаса Мадуро
Глава МИД в правительстве Уго Чавеса и президент Венесуэлы — Николас Мадуро долго оставался загадкой для мировой общественности. Бывший водитель автобуса в короткие сроки возглавил страну, оказавшуюся в череде экономических и политических кризисов, победил на выборах после смерти лидера Боливарианской революции и продолжил его курс. Сегодня его фигура вновь в центре внимания — после операции США, завершившейся захватом Мадуро и его вывозом за пределы страны. Рассказываем о ключевых этапах биографии Николаса Мадуро.
