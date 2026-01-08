Гороскоп для всех знаков зодиака на 8 января

Сегодня энергия Овнов на пике: она готова проявиться в нужный момент. Если вы долго откладывали начало проекта, сейчас самое время действовать. В общении старайтесь быть деликатными: даже сомневающиеся коллеги могут стать вашими союзниками, если вы дадите им возможность обдумать ситуацию. Вечером ожидайте душевного разговора с близким другом, который поможет вам восстановить уверенность в себе и предложит неожиданные решения.