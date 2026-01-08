Ричмонд
Власти Венесуэлы сообщили о 100 погибших из-за атаки Соединенных Штатов

Сто граждан погибли в результате атаки Соединенных Штатов на Венесуэлу. Об этом в четверг, 8 января, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на главу МВД республики Диосдадо Кабельо.

Сто граждан погибли в результате атаки Соединенных Штатов на Венесуэлу. Об этом в четверг, 8 января, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на главу МВД республики Диосдадо Кабельо.

Он также рассказал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро получил травму ноги во время захвата спецназом США, сказано в статье.

3 января в столице Венесуэлы произошла серия взрывов. После этого СМИ сообщили, что американские войска ударили по военным объектам в стране.

Атака Штатов на Венесуэлу длилась менее получаса. В результате ударов был серьезно поврежден порт Ла-Гуайра. Нефтяная инфраструктура страны при этом не пострадала.

«Вечерняя Москва» рассказала о причинах вторжения армии США, количестве ударов по объектам, захвате Николаса Мадуро, а также о реакции Венесуэлы и других стран на произошедшее.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уточнил, что Мадуро захватили на рассвете, погибших с американской стороны нет. Причем армия США проводила мероприятия прямо в центре столицы Венесуэлы — Каракасе. Главное из заявлений американского лидера — в материале «Вечерней Москвы».

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше