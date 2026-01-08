Власти Венесуэлы сообщили о 100 погибших из-за атаки Соединенных Штатов

Он также рассказал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро получил травму ноги во время захвата спецназом США, сказано в статье.
3 января в столице Венесуэлы произошла серия взрывов. После этого СМИ сообщили, что американские войска ударили по военным объектам в стране.
Атака Штатов на Венесуэлу длилась менее получаса. В результате ударов был серьезно поврежден порт Ла-Гуайра. Нефтяная инфраструктура страны при этом не пострадала.
«Вечерняя Москва» рассказала о причинах вторжения армии США, количестве ударов по объектам, захвате Николаса Мадуро, а также о реакции Венесуэлы и других стран на произошедшее.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уточнил, что Мадуро захватили на рассвете, погибших с американской стороны нет. Причем армия США проводила мероприятия прямо в центре столицы Венесуэлы — Каракасе. Главное из заявлений американского лидера — в материале «Вечерней Москвы».