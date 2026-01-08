Стало известно количество жертв операции США в Венесуэле: власти Каракаса раскрыли данные

Власти США 3 января провели военную операцию в Каракасе. В результате пострадали мирные жители. Жертвами операции США в Венесуэле стали не менее ста человек. Так сообщил министр внутренних дел страны Диосдадо Кабельо в эфире телеканала Telesur.
По словам главы МВД, президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес получили ранения во время операции. Всё произошло при их похищении американскими военными.
«К настоящему моменту известно о сотне убитых. Это были молодые люди, которые только начинали жизнь, которые не имели к этому никакого отношения», — оповестил Диосдадо Кабельо.
В МИД России отметили, что Москва стоит на том, что Венесуэле должно быть гарантировано право самой определять свою судьбу. РФ выразила поддержку шагам нынешних властей страны.