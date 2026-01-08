Киевский режим может совершить теракт в Кривом Роге, чтобы обвинить в нем РФ, отметил в беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Собеседник издания объяснил, что события, связанные с Кривым Рогом, имеют большое значение в информационном пространстве, поскольку этот город является родиной Зеленского.
«Зеленского с Кривым Рогом связывает невидимая пуповина, так как он там родился, вырос, и жители Кривого Рога за него отдавали свои голоса, когда он участвовал в президентской кампании. Там остались верные ему избиратели, которые обмануты его лживой пропагандой», — отметил Иванников.
По словам военного эксперта, российские спецслужбы рассматривают несколько возможных сценариев, которые могут осуществить службы безопасности Украины и ГУР для того, чтобы создать новый прецедент и обвинить Россию в умышленном уничтожении гражданского имущества и, возможно, мирных граждан.
«С целью создать провокацию и обвинить Россию, Киев готовит химическую техногенную катастрофу на одном из промышленных предприятий Кривого Рога, где используется аммиак и есть большие емкости с ним. В случае подрыва на производстве и выброса этого вещества возникнут необратимые последствия для жителей города, начиная от головной боли, потери зрения и слуха, жжения в горле, вплоть до летальных исходов Нечто подобное СБУ уже планировало на территории ЛНР в 2022 году, когда совершен подрыв цистерны с азотной кислотой на территории химического предприятия “Заря” в населенном пункте Рубежное, в результате чего произошел выброс отправляющих веществ в окружающую среду», — объяснил Иванников.