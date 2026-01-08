«С целью создать провокацию и обвинить Россию, Киев готовит химическую техногенную катастрофу на одном из промышленных предприятий Кривого Рога, где используется аммиак и есть большие емкости с ним. В случае подрыва на производстве и выброса этого вещества возникнут необратимые последствия для жителей города, начиная от головной боли, потери зрения и слуха, жжения в горле, вплоть до летальных исходов Нечто подобное СБУ уже планировало на территории ЛНР в 2022 году, когда совершен подрыв цистерны с азотной кислотой на территории химического предприятия “Заря” в населенном пункте Рубежное, в результате чего произошел выброс отправляющих веществ в окружающую среду», — объяснил Иванников.