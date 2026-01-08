Ричмонд
В Омской области строят дом для женщин и детей, пострадавших от домашнего насилия

Он появится в Омском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Азовском районе предприниматели и местные жители совместными усилиями строят дом для женщин и детей, пострадавших от домашнего насилия. Основой для создания кризисного центра стало пустующее здание, там был проведен капитальный ремонт фасада и коммуникаций, а сейчас ведется внутренняя отделка.

В новом доме каждая семья получит отдельную комнату, здесь будут созданы общие пространства — кухня, гостиная и игровая зона для детей.

Новое помещение для жертв домашнего насилия было выделено местной автономной некоммерческой организации «Социальный центр “Возможность”. За годы работы центр оказал поддержку более 50 семьям.