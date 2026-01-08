В Омской области строят дом для женщин и детей, пострадавших от домашнего насилия

В Азовском районе предприниматели и местные жители совместными усилиями строят дом для женщин и детей, пострадавших от домашнего насилия. Основой для создания кризисного центра стало пустующее здание, там был проведен капитальный ремонт фасада и коммуникаций, а сейчас ведется внутренняя отделка.