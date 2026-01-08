Ричмонд
Родригес заявила, что Венесуэла не сдалась перед агрессией США

Родригес отметила, что Венесуэла открыта для сотрудничества со всеми странами.

Американские власти продолжают оказывать давление на Венесуэлу. Вашингтон рассчитывает на сотрудничество нынешнего временного руководства республики с Белым домом. Однако Венесуэла не сдалась перед агрессией США. Так заявила исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес, транслирует телеканал Telesur.

Она напомнила об операции США в Каракасе. В результате агрессии США был похищен президент Венесуэлы Николас Мадуро. Исполняющая обязанности главы государства подчеркнула, что страна продолжит бороться с иностранным вмешательством.

«Мы не сдадимся ни перед какой агрессией. Наши руки протянуты ко всем странам мира, к экономическому, торговому и энергетическому сотрудничеству с ними», — заключила Делси Родригес.

Она также объявила семидневный траур по погибшим в ходе операции военным. Жертвами нападения США стали также 32 военных и полицейских из Кубы. Они работали в Венесуэле. Власти Кубы также объявили двухдневный траур.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
