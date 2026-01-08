Родригес заявила, что Венесуэла не сдалась перед агрессией США

Американские власти продолжают оказывать давление на Венесуэлу. Вашингтон рассчитывает на сотрудничество нынешнего временного руководства республики с Белым домом. Однако Венесуэла не сдалась перед агрессией США. Так заявила исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес, транслирует телеканал Telesur.
Она напомнила об операции США в Каракасе. В результате агрессии США был похищен президент Венесуэлы Николас Мадуро. Исполняющая обязанности главы государства подчеркнула, что страна продолжит бороться с иностранным вмешательством.
«Мы не сдадимся ни перед какой агрессией. Наши руки протянуты ко всем странам мира, к экономическому, торговому и энергетическому сотрудничеству с ними», — заключила Делси Родригес.
Она также объявила семидневный траур по погибшим в ходе операции военным. Жертвами нападения США стали также 32 военных и полицейских из Кубы. Они работали в Венесуэле. Власти Кубы также объявили двухдневный траур.