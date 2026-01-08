Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Родригес: Венесуэла не находится в состоянии войны

Венесуэла — мирная страна, которая не находится в состоянии войны, а подверглась атаке со стороны ядерной державы, заявила Делси Родригес.

Источник: Аргументы и факты

И.о. президента Венесуэлы Делси Родригес заявила, что республика не находится в состоянии войны, при это она отметила, что Венесуэла подверглась агрессии со стороны ядерной державы.

«Венесуэла не находится в состоянии войны. Венесуэла — страна мира, которая была атакована ядерной державой», — заявила она в ходе выступления на встрече с представителями Национальной ассамблеи.

Кроме того, Родгирес рассказала, что венесуэльская сторона хотела бы диверсифицировать свой экспорт, а импортировать лишь те товары, что не производятся в республике.

«Мы думаем над тем, как превратить экономику в мотор развития страны… Экспорт нефти — это один из моторов экономики. Мы хотим диверсифицировать свой экспорт, и импортировать лишь то, что мы не производим в Венесуэле», — сказала она.

По словам Родригес, Каракас открыт к соглашениям в энергетике на основе уважения. Она напомнила, что Венесуэла является энергетической державой.

«Венесуэла обладает самыми большими запасами нефти и газа. Эти ресурсы должны служить развитию страны и служить развитию других стран… Мы готовы к отношениям на основе уважения в рамках контрактов, которые уважают международные законы», — заявила Родригес, отметив, что «всегда присутствовала идея» о том, что «нефть Венесуэлы должна быть передана глобальному северу».

Она подчеркнула, что Венесуэла открыта для отношений в сфере энергетики.

Напомним, американские военные нанесли массированный удар по Венесуэле, венесуэльский лидер Николас Мадуро, а также его жена Силия Адела Флорес были захвачены и вывезены. По информации ABC News, Мадуро находится в американском изоляторе.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Венесуэла будет приобретать только продукцию США на средства, которые венесуэльская сторона выручит от сделки по продаже своей нефти.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше