Родригес: Венесуэла не находится в состоянии войны

И.о. президента Венесуэлы Делси Родригес заявила, что республика не находится в состоянии войны, при это она отметила, что Венесуэла подверглась агрессии со стороны ядерной державы.
«Венесуэла не находится в состоянии войны. Венесуэла — страна мира, которая была атакована ядерной державой», — заявила она в ходе выступления на встрече с представителями Национальной ассамблеи.
Кроме того, Родгирес рассказала, что венесуэльская сторона хотела бы диверсифицировать свой экспорт, а импортировать лишь те товары, что не производятся в республике.
«Мы думаем над тем, как превратить экономику в мотор развития страны… Экспорт нефти — это один из моторов экономики. Мы хотим диверсифицировать свой экспорт, и импортировать лишь то, что мы не производим в Венесуэле», — сказала она.
По словам Родригес, Каракас открыт к соглашениям в энергетике на основе уважения. Она напомнила, что Венесуэла является энергетической державой.
«Венесуэла обладает самыми большими запасами нефти и газа. Эти ресурсы должны служить развитию страны и служить развитию других стран… Мы готовы к отношениям на основе уважения в рамках контрактов, которые уважают международные законы», — заявила Родригес, отметив, что «всегда присутствовала идея» о том, что «нефть Венесуэлы должна быть передана глобальному северу».
Она подчеркнула, что Венесуэла открыта для отношений в сфере энергетики.
Напомним, американские военные нанесли массированный удар по Венесуэле, венесуэльский лидер Николас Мадуро, а также его жена Силия Адела Флорес были захвачены и вывезены. По информации ABC News, Мадуро находится в американском изоляторе.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Венесуэла будет приобретать только продукцию США на средства, которые венесуэльская сторона выручит от сделки по продаже своей нефти.