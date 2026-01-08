Казахстанцы сталкиваются с «инфляционным налогом», считает эксперт

В третьем квартале 2025 года номинальные среднедушевые доходы казахстанцев выросли на 10,6% и достигли 235 422 тенге в месяц. Средние заработные платы с учетом всех предприятий также выросли на 10,6% за тот же период и достигли 412 582 тенге. Однако инфляция в 2025 году составила 12,3%, обогнав показатели прироста доходов и окладов.
Экономист Руслан Султанов в своем Telegram-канале «Экономический ликбез» называет эту ситуацию «инфляционным налогом». Он объясняет, что, несмотря на повышение зарплат, покупательская способность снижается, так как цены растут быстрее доходов. Деньги теряют свою ценность по пути от счета до кассы, что и является инфляционным налогом.
Инфляционный налог не является официальным удержанием с зарплаты, а скорее термином для описания снижения покупательской способности. Цены растут, а доходы и сбережения не успевают за этим ростом, что приводит к тому, что деньги теряют свою ценность.
Руслан Султанов отмечает, что инфляция бьет по тем, кто хранит деньги в наличных и на счетах без защиты. Доверие к деньгам слабеет, и люди начинают искать альтернативные способы сохранения стоимости своих средств, такие как товары, валюта или инвестиции в недвижимость.
Высокая инфляция приводит к тому, что даже при росте доходов казахстанцы тратят больше денег на товары и услуги, что снижает их покупательскую способность. Это явление и называется инфляционным налогом.