Казахстанцы сталкиваются с «инфляционным налогом», считает эксперт

В третьем квартале 2025 года номинальные среднедушевые доходы казахстанцев выросли на 10,6% и достигли 235 422 тенге в месяц. Средние заработные платы с учетом всех предприятий также выросли на 10,6% за тот же период и достигли 412 582 тенге. Однако инфляция в 2025 году составила 12,3%, обогнав показатели прироста доходов и окладов.