Родителям рассказали, как укрепить память ребенка без зубрежки

В современном мире хорошая память у школьника помогает не только в учебе, но и в повседневной жизни. Она облегчает запоминание информации, развитие мышления и понимание эмоций себя и других. Педагог Василий Ковалев в беседе с KP.RU назвал специальные упражнения, которые помогут укрепить память без скучной зубрежки.
«Главное — использовать разные методы комплексно и регулярно, хотя бы по 5−10 минут в день. Только тогда от них действительно будет результат», — отметил эксперт.
Эффективными упражнениями для памяти являются нейробика — выполнение привычных действий необычным способом, мнемотехника с ассоциациями и аббревиатурами, составление ментальных карт и экспрессивное чтение вслух. Эти упражнения активизируют работу разных областей мозга.
Для младших школьников и дошкольников особенно полезны игровые тренировки: запоминание предметов определенного цвета, перестановка картинок по памяти или использование знакомых маршрутов для запоминания слов. Регулярное выполнение этих упражнений помогает детям развивать память легко и с интересом.
