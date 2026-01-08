Родителям рассказали, как укрепить память ребенка без зубрежки

В современном мире хорошая память у школьника помогает не только в учебе, но и в повседневной жизни. Она облегчает запоминание информации, развитие мышления и понимание эмоций себя и других. Педагог Василий Ковалев в беседе с KP.RU назвал специальные упражнения, которые помогут укрепить память без скучной зубрежки.