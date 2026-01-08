В Госдуме напомнили о вступивших в силу новых мерах поддержки участников СВО

Депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с NEWS.ru напомнил, что срок предоставления кредитных каникул рассчитывается в зависимости от продолжительности службы участника СВО или мобилизации, увеличенной на 180 дней. Дополнительно предусмотрено продление каникул на весь период пребывания в лечебных учреждениях в случае получения ранения или заболевания.
Для индивидуальных предпринимателей, являющихся единственными учредителями и руководителями ООО, введён специальный порядок отсрочки платежей на срок службы плюс 90 дней. Эти меры направлены на поддержку участников СВО и их семей.
Тем временем в Республике Татарстан с 1 января 2026 года увеличен размер единовременных выплат для контрактников, направляемых для выполнения задач в зоне специальной военной операции, а также для военнослужащих новых формирований. Сумма выплаты теперь составляет 2,9 миллиона рублей, из которых 2,5 млн предоставляет республиканский бюджет, а 400 тысяч — Министерство обороны РФ.
