Глава МВД Венесуэлы Кабельо: Мадуро и его супруга были ранены при похищении

Венесуэльский президент Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были ранены при похищении. Об этом в четверг, 8 января, сообщил глава МВД республики Диосдадо Кабельо. Его заявление транслировал канал Telesur.
— Сильвия была ранена в голову и получила удар по телу, у Мадуро ранение ноги, — рассказал он.
Также Кабельо сообщил, что 100 граждан погибли в результате атаки Соединенных Штатов на Венесуэлу.
3 января в столице Венесуэлы произошла серия взрывов. После этого СМИ сообщили, что американские войска ударили по военным объектам в стране.
Атака Штатов на Венесуэлу длилась менее получаса. В результате ударов был серьезно поврежден порт Ла-Гуайра. Нефтяная инфраструктура страны при этом не пострадала.
«Вечерняя Москва» рассказала о причинах вторжения армии США, количестве ударов по объектам, захвате Николаса Мадуро, а также о реакции Венесуэлы и других стран на произошедшее.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уточнил, что Мадуро захватили на рассвете, погибших с американской стороны нет. Причем армия США проводила мероприятия прямо в центре столицы Венесуэлы — Каракасе. Главное из заявлений американского лидера — в материале «Вечерней Москвы».