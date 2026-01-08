«Три килограмма — не улов»: курганский рыбак пожаловался на клев на озере Орлово

Капризный клев на Орлово: курганец еле наловил 3 килограмма рыбы.
Курганский рыболов остался недоволен рыбалкой на озере Орлово, назвав свой улов в три килограмма незначительным. Он подробно описал сложный процесс ловли, при котором рыба отказывалась клевать на большинство приманок. Источником информации стал его личный рассказ, опубликованный в соцсетях.
«На Орлово палатку поставил, в камеру окушка, чебачка одиночных увидел, бахнул большую кормушку микса: сухарь с мелассой и какая то покупная сыпуха, горбунец и кормовой мотыль в полметре от дна. Сначала пришёл окунь, но он мелковатый, через час уже пришел чебак в перемешку с окунем, роют дно и клевать не хотят. Ни на что. А по итогу еле три килограмма наловил», — сообщил рыбак в telegram-канале «Рыбалка в Курганской области».
Из его рассказа следует, что, несмотря на активное скопление рыбы, которую он наблюдал на подводной камере, клев был крайне капризным. Рыба хорошо отзывалась только на самую тонкую оснастку с мелкой мормышкой у дна, игнорируя безмотылку, мотыля и опарыша. По его словам, без камеры можно было бы решить, что он сел «мимо рыбы».
