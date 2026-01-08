«Три килограмма — не улов»: курганский рыбак пожаловался на клев на озере Орлово

«На Орлово палатку поставил, в камеру окушка, чебачка одиночных увидел, бахнул большую кормушку микса: сухарь с мелассой и какая то покупная сыпуха, горбунец и кормовой мотыль в полметре от дна. Сначала пришёл окунь, но он мелковатый, через час уже пришел чебак в перемешку с окунем, роют дно и клевать не хотят. Ни на что. А по итогу еле три килограмма наловил», — сообщил рыбак в telegram-канале «Рыбалка в Курганской области».