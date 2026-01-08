Глава МВД Венесуэлы Кабельо: при атаке со стороны США погибли 100 человек

100 человек погибли в результате атаки Соединённых Штатов на Венесуэлу, заявил министр внутренних дел республики Диосдадо Кабельо.
«100 человек… были убиты», — сказал он в эфире телеканала Telesur.
Военные Соединённых Штатов нанесли массированный удар по Венесуэле, венесуэльский лидер Николас Мадуро, а также его жена Силия Адела Флорес были вывезены на американскую территорию. Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп утверждает, что США в настоящее время управляют Венесуэлой.
По данным журналистов, взрывы прогремели в Каракасе, на военной базе Форт-Тиуна, авиабазе Ла-Карлота, в порту Ла-Гуайра и на других объектах.
По данным The New York Times, погибли 80 человек, в том числе военные и мирное население.
В правительстве Кубы заявили, что в результате операции Соединённых Штатов по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро погибли 32 гражданина Республики Куба, они были убиты в бою или в результате авиаударов.
Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова удивилась из-за высказываний США о якобы «бескровной» военной операции в Венесуэле. По словам дипломата, при операции Соединённых Штатов погибли десятки человек.