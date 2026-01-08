Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МВД Венесуэлы Кабельо: при атаке со стороны США погибли 100 человек

100 человек погибли в результате атаки Соединённых Штатов на Венесуэлу, заявил министр внутренних дел республики Диосдадо Кабельо.

Источник: Аргументы и факты

100 человек погибли в результате атаки Соединённых Штатов на Венесуэлу, заявил министр внутренних дел республики Диосдадо Кабельо.

«100 человек… были убиты», — сказал он в эфире телеканала Telesur.

Военные Соединённых Штатов нанесли массированный удар по Венесуэле, венесуэльский лидер Николас Мадуро, а также его жена Силия Адела Флорес были вывезены на американскую территорию. Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп утверждает, что США в настоящее время управляют Венесуэлой.

По данным журналистов, взрывы прогремели в Каракасе, на военной базе Форт-Тиуна, авиабазе Ла-Карлота, в порту Ла-Гуайра и на других объектах.

По данным The New York Times, погибли 80 человек, в том числе военные и мирное население.

В правительстве Кубы заявили, что в результате операции Соединённых Штатов по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро погибли 32 гражданина Республики Куба, они были убиты в бою или в результате авиаударов.

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова удивилась из-за высказываний США о якобы «бескровной» военной операции в Венесуэле. По словам дипломата, при операции Соединённых Штатов погибли десятки человек.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше