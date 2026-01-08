В России могут установить надбавку к пенсии на уход на уровне МРОТ: что об этом известно

Пожилым гражданам России могут увеличить надбавку к пенсии на уход. Ее размер планируется установить на уровне МРОТ. Об этом свидетельствует соответствующий законопроект, цитирует РИА Новости.
Депутаты предлагают поднять надбавку к пенсии на уход лицам, достигшим 80 лет. Кроме того, инициатива касается инвалидов первой группы. Никаких дополнительных требований к указанным лицам не устанавливается.
«Гражданам, достигшим возраста 80 лет, а также инвалидам I группы, включая инвалидов с детства I группы и инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, устанавливается надбавка на уход к их пенсиям в сумме равной минимальному размеру оплаты труда», — сказано в законопроекте.
Работающим пятидневку россиянам посоветовали не брать отпуск в январе. Это будет невыгодно, так как в этом месяце граждане работают всего 15 дней.