В России могут установить надбавку к пенсии на уход на уровне МРОТ: что об этом известно

В Госдуме хотят поднять надбавку к пенсии на уход до уровня МРОТ.

Источник: Комсомольская правда

Пожилым гражданам России могут увеличить надбавку к пенсии на уход. Ее размер планируется установить на уровне МРОТ. Об этом свидетельствует соответствующий законопроект, цитирует РИА Новости.

Депутаты предлагают поднять надбавку к пенсии на уход лицам, достигшим 80 лет. Кроме того, инициатива касается инвалидов первой группы. Никаких дополнительных требований к указанным лицам не устанавливается.

«Гражданам, достигшим возраста 80 лет, а также инвалидам I группы, включая инвалидов с детства I группы и инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, устанавливается надбавка на уход к их пенсиям в сумме равной минимальному размеру оплаты труда», — сказано в законопроекте.

