В России могут установить надбавку к пенсии на уход на уровне МРОТ: что об этом известно

«Гражданам, достигшим возраста 80 лет, а также инвалидам I группы, включая инвалидов с детства I группы и инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, устанавливается надбавка на уход к их пенсиям в сумме равной минимальному размеру оплаты труда», — сказано в законопроекте.