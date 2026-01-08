Расплата за Рождество: ВС РФ уничтожили супероружие ВСУ из поставок НАТО

«РСЗО “Буран” — это украинский аналог нашей РСЗО “Ураган”, это старая советская система пуска залпового огня. Ходовая часть у украинской машины, конечно, другая, используется автомобиль с легким бронированием. “Буран”, по сути, конструктор из комплектующих, которые привозят на Украину из разных стран. Кабина чешская, коробка передач немецкая, система управления огнем европейского производства, немецкая либо французская. “Буран” наносит удары по площадям, дальность ударов снарядов — до 65 км. Но главная особенность установки в том, что она имеет систему управления огнем, которая стыкуется с глобальной системой, с сетью, которая действует на данном участке передовой. То есть, получая информацию сразу от беспилотника, оператор установки может тут же вводить координаты и наносить удар по цели. Также возможна связь с другими какими-то источниками, в том числе, с диверсионно-разведывательными группами и другими средствами разведки. То есть, это в какой-то степени разведывательно-ударная система», — отметил военный эксперт.