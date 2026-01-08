Расплата за Рождество: ВС РФ уничтожили супероружие ВСУ из поставок НАТО

Российские военные впервые в зоне СВО уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня «Буран» ВСУ. Об этом вооружении aif.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.
«РСЗО “Буран” — это украинский аналог нашей РСЗО “Ураган”, это старая советская система пуска залпового огня. Ходовая часть у украинской машины, конечно, другая, используется автомобиль с легким бронированием. “Буран”, по сути, конструктор из комплектующих, которые привозят на Украину из разных стран. Кабина чешская, коробка передач немецкая, система управления огнем европейского производства, немецкая либо французская. “Буран” наносит удары по площадям, дальность ударов снарядов — до 65 км. Но главная особенность установки в том, что она имеет систему управления огнем, которая стыкуется с глобальной системой, с сетью, которая действует на данном участке передовой. То есть, получая информацию сразу от беспилотника, оператор установки может тут же вводить координаты и наносить удар по цели. Также возможна связь с другими какими-то источниками, в том числе, с диверсионно-разведывательными группами и другими средствами разведки. То есть, это в какой-то степени разведывательно-ударная система», — отметил военный эксперт.
Он объяснил, что сам факт уничтожения РСЗО «Буран» говорит о том, что где-то на территории УКраины налажен серийный выпуск этих установок.
«Речь может идти, как правило, о подземных цехах. Думаю, что таких установок произведено немного, поэтому мы смогли уничтожить одну из них. И информации о том, что на каких-то других участках ЛБС появились подобного рода машины, нет. Это говорит о том, что пока это единичный вид оружия, который только Украина начинает выпускать. Поэтому главная задача наших вооруженных сил сейчас — провести разведку, определить местонахождение сборки этих РСЗО и попытаться уничтожить этот завод с помощью “Кинжалов” либо “Искандеров” и прекратить поставки данного оружия непосредственно в украинскую армию», — сказал Кнутов.
Военный эксперт добавил, что ликвидировав РСЗО «Буран», наши военные улучшили положение на данном участке передовой, что положительно скажется на темпах наступления.
Пользователи Сети обратили внимание на совпадение: Зеленский в своем обращении на католическое Рождество откровенно нахамил, а в православное Рождество лишился РСЗО «Буран».