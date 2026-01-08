Ричмонд
Части СВУ для убийства генерала Кириллова доставлялись водителями автобусов

Доставка посылки с частями для самодельного взрывного устройства, применённого для убийства начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и майора Ильи Поликарпова, осуществлялась через цепочку рейсовых автобусов. Об этом пишет ТАСС.

Источник: Life.ru

«Посылка с элементами для самодельного взрывного устройства переходила из рук в руки между несколькими водителями рейсовых автобусов. Они не знали о содержимом и о готовящемся преступлении. По уголовному делу водители проходят свидетелями», — заявил источник агентства.

Ранее стало известно, что составные элементы самодельного взрывного устройства для теракта были привезены из Варшавы в Москву под видом различных строительных принадлежностей. Согласно источнику, в одной из десяти арендованных квартир Ахмаджон Курбонов* и собрал СВУ.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

* Лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.

