Карлсон: Действия США в Венесуэле лишили аргументов критиков СВО на Западе

Применение Соединенными Штатами Америки силы в отношении Венесуэлы лишило аргументов западных критиков спецоперации РФ на Украине. Об этом заявил в среду, 7 января, американский журналист Такер Карлсон.

Он высказался, что в сложившейся ситуации «сложно ругать» Россию за решение приступить к проведению СВО.

— Речь идет о великой державе, которая сталкивается с угрозой на своей границе, и она предпринимает действия для самозащиты, — сказал ведущий в своей авторской программе.

Он напомнил, Запад утверждал, что РФ необоснованно и неоправданно решила проводить спецоперацию.

— Больше этот довод приводить нельзя. Почему великой державе, такой как Россия, нельзя себя защищать? Правила, которыми США теперь руководствуются, означают, что можно, — отметил Карлсон.

Штаты в случае с украинским кризисом ведут «войну против РФ через третью сторону на протяжении четырех лет», добавил он.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что венесуэльского лидера Николаса Мадуро захватили на рассвете, погибших с американской стороны нет. Причем армия США проводила мероприятия прямо в центре столицы Венесуэлы — Каракасе. Главное из заявлений американского лидера — в материале «Вечерней Москвы».

Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
