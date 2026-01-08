Карлсон: Действия США в Венесуэле лишили аргументов критиков СВО на Западе

Применение Соединенными Штатами Америки силы в отношении Венесуэлы лишило аргументов западных критиков спецоперации РФ на Украине. Об этом заявил в среду, 7 января, американский журналист Такер Карлсон.
Он высказался, что в сложившейся ситуации «сложно ругать» Россию за решение приступить к проведению СВО.
— Речь идет о великой державе, которая сталкивается с угрозой на своей границе, и она предпринимает действия для самозащиты, — сказал ведущий в своей авторской программе.
Он напомнил, Запад утверждал, что РФ необоснованно и неоправданно решила проводить спецоперацию.
— Больше этот довод приводить нельзя. Почему великой державе, такой как Россия, нельзя себя защищать? Правила, которыми США теперь руководствуются, означают, что можно, — отметил Карлсон.
Штаты в случае с украинским кризисом ведут «войну против РФ через третью сторону на протяжении четырех лет», добавил он.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что венесуэльского лидера Николаса Мадуро захватили на рассвете, погибших с американской стороны нет. Причем армия США проводила мероприятия прямо в центре столицы Венесуэлы — Каракасе. Главное из заявлений американского лидера — в материале «Вечерней Москвы».