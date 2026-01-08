Ричмонд
Военнослужащий Юрий Сафронов из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

22 августа 2024 года он погиб при выполнении боевого задания.

Военнослужащий Юрий Сафронов из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне специальной военной операции. Бойцу было всего 27 лет. Как сообщил в своем телеграм-канале мэр района Геннадий Осодоев, с семи лет мальчика воспитывал дедушка.

— После окончания школы Юрий поступил в ПУ-59 в поселке Усть-Ордынский. Работать он начал на конвейерном заводе в Иркутске, — заявил глава Эхирит-Булагатского района.

Его родные и друзья вспоминают его как человека, который всегда мыслил здраво, обладал самоконтролем и был готов отвечать за каждый свой шаг.

Рядовой, стрелок парашютно-десантного взвода Юрий Сафронов отправился на защиту Родины 28 мая 2024 года.

Уже спустя три месяца, 22 августа 2024 года он погиб при выполнении боевого задания. У героя остались жена и двое детей.