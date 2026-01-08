Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кабельо: жена Мадуро сама попросила военных США забрать её вместе с мужем

Военные США не планировали увозить Силию Флорес, она попросила забрать её вместе с Мадуро, утверждает глава МВД Венесуэлы Диосдадо Кабельо.

Источник: Аргументы и факты

Военные Соединённых Штатов не планировали увозить жену венесуэльского лидера Николаса Мадуро Силию Флорес, она попросила забрать её вместе с супругом, заявил министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо.

«Когда пришло время для этого крайне травмирующего события, когда увозили Николаса Мадуро, они не собирались увозить Силию. И Силия сказала им: “Если вы заберете моего мужа, вы должны забрать и меня”», — сказал он в эфире телеканала Telesur.

Напомним, военные США нанесли массированный удар по Венесуэле, венесуэльский лидер Николас Мадуро, а также его жена были захвачены и вывезены на американскую территорию.

Кабельо подтвердил, что Мадуро и его жена были ранены. По его словам, «Сильвия была ранена в голову и получила удар по телу, а у Мадуро ранение ноги».

По информации ABC News, в настоящее время Мадуро находится в одном изоляторе с рэпером Tekashi 6ix9ine, которого обвиняют в ограблениях, изнасилованиях и похищении человека.

Президент США Дональд Трамп рассказал, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, так как якобы имели отношение к «наркотерроризму». Венесуэльский лидер и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности.

Ранее Кабельо заявил, что в результате атаки Соединённых Штатов на Венесуэлу погибли 100 человек.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше