Венесуэла подтвердила данные о ранении Мадуро при захвате военными США

Глава МВД Венесуэлы Диосдадо Кабельо сообщил, что при захвате американскими военными Мадуро получил ранение ноги.

Источник: Аргументы и факты

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес получили ранения во время операции американских военнослужащих по их захвату, сообщил венесуэльский министр внутренних дел Диосдадо Кабельо.

«Силия была ранена в голову и получила удар по телу, у Мадуро ранение ноги», — сказал глава МВД, выступление которого показал телеканал Telesur.

Напомним, ранее телеканал NBC News со ссылкой на источники проинформировал, что американские военнослужащие причинили президенту Венесуэлы и его супруге Силии Флорес травмы. Это произошло в резиденции венесуэльского лидера в Каракасе.

Собеседники журналистов утверждали, что речь идёт о лёгких ранениях из-за использования бойцами спецподразделения США светошумовых гранат для проникновения в здание. Утверждалось, что из-за применеиния этих спецсредств Мадуро и Флорес получили ушибы и кровоподтеки, ударившись о стены или двери.

Нападение на Венесуэлу американские военные совершили 3 января. После захвата президента страны и его супругу доставили в США. Журналисты сообщали, что на первом заседании суда по делу Мадуро в Нью-Йорке Силия Флорес опиралась на пристава, на её лбу была повязка, а под правым глазом был заметен синяк. Сам венесуэльский лидер тяжело садился и вставал.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
