Венесуэла подтвердила данные о ранении Мадуро при захвате военными США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес получили ранения во время операции американских военнослужащих по их захвату, сообщил венесуэльский министр внутренних дел Диосдадо Кабельо.
«Силия была ранена в голову и получила удар по телу, у Мадуро ранение ноги», — сказал глава МВД, выступление которого показал телеканал Telesur.
Напомним, ранее телеканал NBC News со ссылкой на источники проинформировал, что американские военнослужащие причинили президенту Венесуэлы и его супруге Силии Флорес травмы. Это произошло в резиденции венесуэльского лидера в Каракасе.
Собеседники журналистов утверждали, что речь идёт о лёгких ранениях из-за использования бойцами спецподразделения США светошумовых гранат для проникновения в здание. Утверждалось, что из-за применеиния этих спецсредств Мадуро и Флорес получили ушибы и кровоподтеки, ударившись о стены или двери.
Нападение на Венесуэлу американские военные совершили 3 января. После захвата президента страны и его супругу доставили в США. Журналисты сообщали, что на первом заседании суда по делу Мадуро в Нью-Йорке Силия Флорес опиралась на пристава, на её лбу была повязка, а под правым глазом был заметен синяк. Сам венесуэльский лидер тяжело садился и вставал.