Пропавшие туристы Усольцевы могли упасть в пещеру в горах Красноярского края

Ранее охотовед рассказал, что в день пропажи Усольцевых над тайгой видели два вертолёта. По его словам, один из них совершил посадку на дороге всего в 4−6 километрах от брошенной машины пропавших. Напомним, супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь пропали в конце сентября 2025 года во время похода в урочище Буратинка. После того как они перестали выходить на связь, были начаты масштабные поиски. В них участвовали более 1,5 тысячи человек из разных регионов страны. Активная фаза поисков завершилась 12 октября 2025 года. Это дело стало одним из самых громких и массовых по поиску людей в регионе.