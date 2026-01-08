Омичам рассказали, когда лучше всего виден Юпитер

Начало января — время, когда на ночном небосклоне омичи отчетливо смогут увидеть Юпитер. О том, когда лучше всего наблюдать планету, рассказал руководитель омского планетария Владимир Крупко.
«Выйдите вечером под купол звездного неба, посмотрите по сторонам. Самая яркая звезда, которую вы увидите — планета Юпитер», — сообщил он на странице своей соцсети «Вконтатке».
Также Крупко добавил, что самое лучшее время для наблюдения за Юпитером — 10 января. Это время противостояния, когда Юпитер будет ближе всего находиться к Земле. Планета будет видна всю ночь: вечером на востоке, на юге в полночь и на востоке под утро.
Кроме того, Юпитер на небе готовы показать в планетарии в любой ясный вечер после экскурсии.