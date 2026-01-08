В России хотят поднять надбавку к пенсии на уход до уровня МРОТ

В Государственную думу внесён законопроект, предлагающий увеличить надбавку на уход за пенсионерами старше 80 лет и инвалидами первой группы до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Документ находится в распоряжении РИА Новости.
Согласно документу, право на такую выплату получат граждане, достигшие 80-летнего возраста, а также инвалиды I группы, включая инвалидов с детства и вследствие военной травмы или заболевания.
Авторы инициативы подчёркивают, что законопроект не устанавливает дополнительных требований к лицам, осуществляющим уход, — не имеет значения их трудоспособность или наличие работы.
