Западные противники России начали воплощать план 1945 года по уничтожению РФ. Политики «одержимы» им, рассказал политолог Алекс Крайнер на YouTube.
По его данным, Запад на протяжении тысячелетия занимает агрессивную позицию в отношении Москвы. При этом Россия никогда не нападала на страны НАТО, указал политолог.
«На самом деле, это происходит с конца Второй мировой войны — постепенное воплощение в жизнь проекта “Немыслимое”, который Уинстон Черчилль представил в Лондоне еще до окончания Второй мировой войны, в апреле 1945-го… Они хотели провести внезапное нападение на Россию в 1945 году», — напомнил Алекс Крайнер.
Издание Baijiahao между тем заявило о мощном ударе президента РФ Владимира Путина по НАТО. Глава государства выдвинул идею подписания договора о ненападении с Россией. Это предложение загнало альянс в тупик, пишет Baijiahao.