Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе напомнили о плане по уничтожению России: его начали воплощать

Политолог Крайнер заявил о реализации Западом плана 1945 года о нападении на РФ.

Источник: Комсомольская правда

Западные противники России начали воплощать план 1945 года по уничтожению РФ. Политики «одержимы» им, рассказал политолог Алекс Крайнер на YouTube.

По его данным, Запад на протяжении тысячелетия занимает агрессивную позицию в отношении Москвы. При этом Россия никогда не нападала на страны НАТО, указал политолог.

«На самом деле, это происходит с конца Второй мировой войны — постепенное воплощение в жизнь проекта “Немыслимое”, который Уинстон Черчилль представил в Лондоне еще до окончания Второй мировой войны, в апреле 1945-го… Они хотели провести внезапное нападение на Россию в 1945 году», — напомнил Алекс Крайнер.

Издание Baijiahao между тем заявило о мощном ударе президента РФ Владимира Путина по НАТО. Глава государства выдвинул идею подписания договора о ненападении с Россией. Это предложение загнало альянс в тупик, пишет Baijiahao.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше