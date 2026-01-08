В Краснодарском крае обломки сбитого БПЛА упали на проезжую часть

Обломки сбитого беспилотного летательного аппарата упали на проезжую часть в городе Гулькевичи в Краснодарском крае, сообщил оперативный штаб региона.
«В г. Гулькевичи фрагменты БПЛА упали на проезжую часть», — говорится в публикации в Telegram-канале оперштаба.
Части ещё одного уничтоженного беспилотника упали на частный дом в хуторе Трудобеликовский Красноармейского района Кубани. В результате интенданта получили повреждения крыша и навес постройки.
В оперштабе уточнили, в обоих случаях никто не пострадал. К местам падения фрагментов беспилотных летательных аппаратов направлены сотрудники специальных и экстренных служб.
Напомним, вечером глава Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников на регион получили повреждения два частных домовладения. Они расположены в посёлке Ильевка Калачевского района. Губернатор отметил, что пострадавших нет.
Ранее Министерство обороны РФ проинформировало, что с 20:00 до 23:00 мск 7 января средства противовоздушной обороны обезвредили над российскими регионами девять вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Над территорией Республики Крым за это время были сбиты семь дронов, над Волгоградской областью и акваторией Чёрного моря — по одному.