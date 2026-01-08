Ричмонд
Минпромторг напомнил про законопроект о российской полке: рекомендации на маркетплейсах будут изменены

Алиханов: Маркетплейсы начнут рекомендовать в первую очередь российские товары.

Источник: Комсомольская правда

В настоящий момент на маркетплейсах не ограничена товарная «полка». Однако, согласно новому законопроекту, при поиске продукции гражданам начнут рекомендовать в первую очередь российские товары. Об изменениях на маркетплейсах рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов.

Он уточнил, что сейчас акцент стоит на отечественных товарах. В связи с этим на маркетплейсах при выборе продукта конкретного иностранного бренда площадки будут советовать и российский аналог.

«При запросе покупателем информации о товаре без конкретного бренда, маркетплейс должен будет обеспечить первоочередную рекомендацию предложения российского товара», — поделился Алиханов в беседе с ТАСС.

Тем временем, по опубликованным данным, в 2025 году сократился объем реализации новых электромобилей на российском рынке. Он упал на треть.

