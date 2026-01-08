Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военные РФ сорвали две попытки ВСУ прорваться в Купянск

Военнослужащие отразили две контратаки ВСУ, пытавшихся прорваться в Купянск, заявил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма.

Источник: Аргументы и факты

Российские военнослужащие в течение суток отразили две контратаки подразделений 92-й штурмовой бригады Вооружённых сил Украины и 15-й бригады нацгвардии, пытавшихся прорваться в Купянск, заявил начальник пресс-центра российской группировки войск «Запад» Иван Бигма.

Он уточнил, что попытки украинских войск сорвали военные группировки «Запад». Военнослужащие ликвидировали более десяти украинских солдат.

«На купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены две контратаки подразделений 92-й штурмовой бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Нечволодовка и Благодатовка с целью прорыва в Купянск. Уничтожено свыше десяти боевиков», — сказал Бигма.

Напомним, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил в докладе президенту Российской Федерации Владимиру Путину об освобождении Купянска в Харьковской области.

В конце декабря командующий группировкой «Запад» Евгений Кузовлев доложил президенту РФ Владимиру Путину, что группировка Вооружённых сил Украины под Купянском будет ликвидирована в январе-феврале. По итогам доклада Путин поручил решительно пресекать любые попытки украинских войск прорваться к Купянск.

Ранее сообщалось, что российские военные в течение недели пресекли 16 попыток подразделений Вооружённых сил Украины прорваться в Купянск Харьковской области.

Узнать больше по теме
Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.
Читать дальше