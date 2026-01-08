Российские военнослужащие в течение суток отразили две контратаки подразделений 92-й штурмовой бригады Вооружённых сил Украины и 15-й бригады нацгвардии, пытавшихся прорваться в Купянск, заявил начальник пресс-центра российской группировки войск «Запад» Иван Бигма.
Он уточнил, что попытки украинских войск сорвали военные группировки «Запад». Военнослужащие ликвидировали более десяти украинских солдат.
«На купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены две контратаки подразделений 92-й штурмовой бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Нечволодовка и Благодатовка с целью прорыва в Купянск. Уничтожено свыше десяти боевиков», — сказал Бигма.
Напомним, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил в докладе президенту Российской Федерации Владимиру Путину об освобождении Купянска в Харьковской области.
В конце декабря командующий группировкой «Запад» Евгений Кузовлев доложил президенту РФ Владимиру Путину, что группировка Вооружённых сил Украины под Купянском будет ликвидирована в январе-феврале. По итогам доклада Путин поручил решительно пресекать любые попытки украинских войск прорваться к Купянск.
Ранее сообщалось, что российские военные в течение недели пресекли 16 попыток подразделений Вооружённых сил Украины прорваться в Купянск Харьковской области.