Устойчивость, герои, надежды. Каким для Петербурга был 2025 год?

Что в городе удалось сделать в 2025 году, какие цели достигнуты, а какие задачи остались нерешёнными? Что в минувшем году стало самым-самым? Об этом — в материале spb.aif.ru.
Герои года.
Героями, как и все последние три года, стали бойцы СВО, которых город всячески поддерживает.
В Петербурге разработана одна из лучших в стране региональных систем «социального сопровождения», что позволяет адресно оказывать необходимую поддержку каждому участнику боевых действий.
Они проходят реабилитацию, получают помощь при трудоустройстве, поступлении в вузы и решении психологических проблем. Те, кто получил тяжёлые ранения, могут рассчитывать на выделение комфортных машин с ручным управлением и адаптацию квартир по принципу «умный дом». Spb.aif.ru не раз писал о таких «новосельях». Под надёжной защитой и семьи тех, кто сейчас на передовой. При необходимости им помогут с оформление пособий, решением жилищных вопросов, получением финансовых выплат. Детям, например, предоставляются бесплатный проезд в городском транспорте, горячее питание в школах, путёвки в лагеря отдыха и другие льготы.
Также многое делается, чтобы вернувшиеся бойцы активно включались в общественные дела, военно-патриотическое воспитание молодёжи, участвовали в программе «Время героев». Только за этот год в Петербурге прошли подготовку 70 военных, их кандидатуры были отобраны из 640 заявок. Выпускники первого потока уже занимаются реальной работой в органах власти.
Спасение года.
В декабре киностудия «Ленфильм» вернулась в город и стала собственностью Санкт-Петербурга.
Указ о передаче подписал глава государства. Также президент РФ поручил правительству за шесть месяцев завершить весь процесс. Документ вступил в силу.
Возвращение старейшей киностудии страны, где были созданы шедевры «Чапаев», «Белое солнце пустыни», «Гамлет» Козинцева и ещё 1500 картин, уже назвали спасением года, так как на протяжении 12 лет «Ленфильм» переживал серьёзные финансовые трудности, имел многомиллионные долги и даже был на грани банкротства. Поэтому сейчас готовится новая программа развития. Уже известно, что студия будет развивать собственное кинопроизводство и станет центром патриотического и исторического кино. Также концепция включает модернизацию выставочного центра, кинотеатра, проведение фестивалей, ремонт и реставрацию исторических зданий. В планах города — привлечение молодых талантливых режиссёров, которые будут создавать сильные фильмы о стране и её героях, в том числе рассчитанные на детскую и юношескую аудиторию.
Ну, а в эти дни на «Ленфильме» традиционно проходят «ёлки». Причём как раз в павильоне, где снимали легендарную «Снежную королеву». Открылась и интерактивная выставка «Сказка за сказкой. Рождение чуда», где представлены подлинные костюмы, афиши, а также множество артефактов из знаменитых картин: ковёр-самолёт Старика Хоттабыча, посох Морозко, санки из «Двенадцати месяцев» и даже «хрустальная» туфелька Золушки.
Строительство года.
В Петербурге стали активно строить метро, что давно было больным вопросом.
Сейчас работа кипит на четырёх станциях, «Каменка», «Богатырская». 26 декабря торжественно открыли «Путиловскую» и «Юго-Западную». Всего программой развития до 2030 года предусмотрено открытие 10 новых станций метрополитена, что значительно улучшит транспортную доступность в городе.
Строится и высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Санкт-Петербург — Москва. Она затронет несколько регионов России, но начинается всё нашем городе. Строители постоянно двигаются вперёд, стараясь не мешать существующим коммуникациям и транспортным протокам. Работа идёт на сложном участке входа в Петербург. Уже известно, что в 2027-м будут тестировать составы для скоростной магистрали, а в 2028-м запланировано её открытие. Из Москвы в Петербург поезда пойдут со скоростью 400 километров в час — быстрее самолёта.
Долгожители года.
В Петербурге увеличилось число долгожителей. Сейчас в городе проживают 240 тысяч человек старше 80 лет, 29 тысяч горожан, отметивших 90 лет, и 479 человек, которые отпраздновали вековой юбилей.
Статистика показывает, что больше всего петербуржцев, которым перевалило за 100 лет, прописаны в Калининском районе. Такие данные сообщили в Социальном фонде. Что помогает пожилым людям многие годы сохранять бодрость и здоровье?
По мнению специалистов, секрет долголетия этих людей заключается в простых, но эффективных мерах. На первом месте — осознанный и внимательный подход к собственному здоровью. На втором — укрепление иммунитета. Далее следуют профилактика заболеваний и своевременное обращение за помощью к врачам. Если рассматривать социальный портрет — чаще всего это женщины, приехавшие в город из деревни. Как правило, они один раз выходили замуж, имеют крепкую семью. Также эксперты отмечают, что многие из долгожителей — дети войны, прошедшие через суровые испытания. Их жизнестойкость служит примером для новых поколений.
Кстати, достигшие 90-летнего возраста петербуржцы, получают единовременную выплату в размере 15 тысяч, а на 100-летний юбилей город дарит 25 тысяч рублей. Далее, начиная со 101-го года жизни, такая сумма выплачивается ежегодно.
«Развод» года.
Так теперь называют «бабушкину схему» продажи квартир. «Развод» коснулся всей страны, и Петербург не стал исключением.
Сценарий повторяется так часто, что уже стал классическим. План прост. Человек покупает у пенсионерки квартиру, оформляет по всем правилам документы, нотариус скрепляет их печатями и подписями. Деньги в банке передаются продавцу, но, оказывается, это ничего не значит.
Потому что через месяц или меньше бабуля вдруг спохватывается, что находилась под воздействием мошенников, пишет заявление, идёт в суд, и Фемида полностью становится на её сторону. Квартиру возвращают пенсионерке, а добросовестный гражданин остаётся без жилья и денег. Впрочем, его «не лишают возможности» (официальная формулировка) потребовать у аферистов свои деньги обратно. Абсурд? Нет, реальность.
Таких случаев сотни, но наибольший резонанс вызвала история народной артистки Ларисы Долиной, которая продала 5-комнатную элитную квартиру за 112 миллионов, а затем через суд вернула её себе обратно.
Проблемой уже занимается Верховный суд, так что остаётся надеяться, что в 2026-м таких разводов будет как можно меньше.
Находка года.
Под Петербургом учёные нашли окаменелое дерево, которое может быть древнейшим на планете. Предположительно, его возраст — 385 миллионов (!) лет.
По словам автора проекта «Палеогород» Антона Барашенкова, это «настоящий протопень, пень-прародитель, король всех пней». Если убрать эмоции, эксперты уже подтвердили, что окаменелость представляет серьёзный интерес для мировой науки, и, скорее всего, это неизвестная ранее разновидность первых деревьев на планете. Причём нашёл его — случайно! — палеонтолог-любитель на территории песчаного карьера. Он заметил что-то крупное, необычное в слое песка и поделился информацией с учёными.
Раскопки шли несколько дней. Находку укрывали от дождя навесом и пропитывали скрепляющим раствором, а заодно пытались откопать в максимально целом виде. Изначально предположили, что найденный образец — прототаксит, древний симбиотический организм. Но затем нашли отходящие от ствола корни, что позволяет предположить, что найдено всё-таки дерево. Сейчас специалисты продолжают изучать необычный объект, так что в наступающем году нас может ждать настоящая сенсация.