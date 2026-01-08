Устойчивость, герои, надежды. Каким для Петербурга был 2025 год?

Возвращение старейшей киностудии страны, где были созданы шедевры «Чапаев», «Белое солнце пустыни», «Гамлет» Козинцева и ещё 1500 картин, уже назвали спасением года, так как на протяжении 12 лет «Ленфильм» переживал серьёзные финансовые трудности, имел многомиллионные долги и даже был на грани банкротства. Поэтому сейчас готовится новая программа развития. Уже известно, что студия будет развивать собственное кинопроизводство и станет центром патриотического и исторического кино. Также концепция включает модернизацию выставочного центра, кинотеатра, проведение фестивалей, ремонт и реставрацию исторических зданий. В планах города — привлечение молодых талантливых режиссёров, которые будут создавать сильные фильмы о стране и её героях, в том числе рассчитанные на детскую и юношескую аудиторию.