Онколог Черемушкин раскрыл секрет победы над раком иллюзиониста Сафронова

«Ломается вся построенная жизнь. Это стресс огромный. Мы прекрасно знаем, что все-таки очень много зависит от не только такой вегетативной нервной системы, которая обеспечивает сердцебиение, работу мышц и остальных органов и систем, а еще и контролируемой головным мозгом функции. Поэтому это очень важно психологическое состояние. Человек может загонять себя настроениями как в сторону “мы победим”, так и в сторону того, что он прекращает бороться, тогда падает сопротивляемость, он не пить, не есть не может, уменьшается психическая активность. Конечно, это все влияет на результат лечения», — отметил Черемушкин.