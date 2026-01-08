Онколог Черемушкин раскрыл секрет победы над раком иллюзиониста Сафронова

43-летний иллюзионист, экс-ведущий программы «Битва экстрасенсов» Сергей Сафронов рассказал, что в борьбе с онкологическим заболеванием — лимфомой Ходжкина — ему помог внутренний настрой. По его словам, лечащий врач одной фразой радикально изменил его внутренний настрой, помог перестать относиться к болезни как к приговору и начать воспринимать лечение не как борьбу, а как процесс возвращения к нормальной жизни.
О роли психологического фактора и о том, в чем секрет победы Сафронова над раком, aif.ru рассказал кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин.
«В этом уравнении идеально сочетались два фактора. Во-первых, у него был лимфогранулематоз или лимфома Ходжкина. Этот вид рака хорошо лечится и длительно контролируется. Предположу, что если бы это был рак легкого, или пищевода, или других органов в грудной полости, то там намного сложнее все. В случае с лимфогранулематозом лечение дает хороший эффект, поэтому даже то, что вы начинаете быстро выздоравливать, да, уже психологический плюс», — объяснил онколог.
Врач подчеркнул, что для человека онкологический диагноз становится катастрофой.
«Ломается вся построенная жизнь. Это стресс огромный. Мы прекрасно знаем, что все-таки очень много зависит от не только такой вегетативной нервной системы, которая обеспечивает сердцебиение, работу мышц и остальных органов и систем, а еще и контролируемой головным мозгом функции. Поэтому это очень важно психологическое состояние. Человек может загонять себя настроениями как в сторону “мы победим”, так и в сторону того, что он прекращает бороться, тогда падает сопротивляемость, он не пить, не есть не может, уменьшается психическая активность. Конечно, это все влияет на результат лечения», — отметил Черемушкин.
Онколог особо подчеркнул основной фактор выздоровления Сафронова.
«Но основной фактор — это все-таки сам характер болезни и своевременное, квалифицированное, хорошее приведенное лечение. На этом фоне человек, когда видит, что он выздоравливает, у него наступает воодушевление, что он победит. Доктор, семья, друзья, коллеги его поддерживают, и все будет нормально. То есть, один фактор дополняет другой», — резюмировал врач.
Ранее иллюзионист Сергей Сафронов поделился с журналистами личной историей победы над тяжелым заболеванием. Артист отметил, что в период борьбы с онкологией особенно остро нуждался в вере в чудо и поддержке.