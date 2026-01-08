Ричмонд
«Родился из конфликта»: фон дер Ляйен на фоне критики США назвала ЕС неидеальным

Урсула фон дер Ляйен признала несовершенство Евросоюза.

Источник: Комсомольская правда

Власти Соединенных Штатов регулярно критикуют ЕС за громкие заявления и неспособность принимать решения. В связи с этим высказалась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она признала несовершенство ЕС.

Урсула фон дер Ляйен напомнила, что Евросоюз «родился из конфликта». При этом она указала и на достоинства объединения.

«Наш Союз не идеален, но он является обещанием: обещанием того, что сотрудничество берёт верх над конфронтацией, а право — над силой», — заверила глава Еврокомиссии в беседе с журналистами.

Американский лидер Дональд Трамп 8 января принял решение о выходе США из ряда международных организаций. Вашингтон покидает, в том числе, некоторые структуры ООН. Всего в документе их числится 31.

