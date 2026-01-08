В Госдуме предложили увеличить надбавку к пенсии на уход до уровня МРОТ

В пояснительной записке к законопроекту указано, что предлагаемая мера не накладывает дополнительных требований к лицам, осуществляющим уход за этими категориями граждан, в части их трудоспособности или занятости. Действующая надбавка, составляющая около 1300 рублей, недостаточна для обеспечения необходимого уровня ухода и поддержки.
Слуцкий подчеркнул, что каждый пенсионер и человек с инвалидностью заслуживают надлежащего ухода и квалифицированной помощи, особенно если дети или близкие родственники не могут обеспечить такую поддержку. Он также отметил, что граждане смогут использовать полученные средства на оплату услуг сиделок или другие необходимые расходы по своему усмотрению.
А с 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда в России увеличился до 27 093 рублей. Новый МРОТ повлияет на зарплаты примерно 4,6 миллиона работников. Он теперь почти на треть превышает прожиточный минимум, который в России установлен на уровне 18 939 рублей.
