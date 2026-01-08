В Госдуме предложили увеличить надбавку к пенсии на уход до уровня МРОТ

Слуцкий подчеркнул, что каждый пенсионер и человек с инвалидностью заслуживают надлежащего ухода и квалифицированной помощи, особенно если дети или близкие родственники не могут обеспечить такую поддержку. Он также отметил, что граждане смогут использовать полученные средства на оплату услуг сиделок или другие необходимые расходы по своему усмотрению.