Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме предложили увеличить надбавку к пенсии на уход до уровня МРОТ

Группа депутатов Государственной Думы от фракции ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким предложила увеличить размер надбавки к пенсии на уход до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) для граждан, достигших 80 лет, инвалидов первой группы, включая инвалидов с детства и ветеранов, получивших травму или заболевание в результате военной службы. Документ есть в распоряжении РИА «Новости».

В пояснительной записке к законопроекту указано, что предлагаемая мера не накладывает дополнительных требований к лицам, осуществляющим уход за этими категориями граждан, в части их трудоспособности или занятости. Действующая надбавка, составляющая около 1300 рублей, недостаточна для обеспечения необходимого уровня ухода и поддержки.

Слуцкий подчеркнул, что каждый пенсионер и человек с инвалидностью заслуживают надлежащего ухода и квалифицированной помощи, особенно если дети или близкие родственники не могут обеспечить такую поддержку. Он также отметил, что граждане смогут использовать полученные средства на оплату услуг сиделок или другие необходимые расходы по своему усмотрению.

А с 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда в России увеличился до 27 093 рублей. Новый МРОТ повлияет на зарплаты примерно 4,6 миллиона работников. Он теперь почти на треть превышает прожиточный минимум, который в России установлен на уровне 18 939 рублей.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2025 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2025 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше