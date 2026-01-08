Ричмонд
Протесты в Иране длятся уже более десяти дней: погибли минимум 30 человек

HRANA рассказала о разрастающихся протестах в 92 городах Ирана.

Источник: Комсомольская правда

В Иране уже более десяти дней проходят массовые протесты. Известно о гибели минимум 30 человек. Митинги охватили 92 города страны, оповестили в пресс-службе организации иранских правозащитников (HRANA).

Как утверждается, протесты с каждым днем усиливаются. По предварительным данным, погибли четверо детей. Жертвами акций стали также двое сотрудников правоохранительных органов.

«За последние дни протесты прошли в 285 местах в 92 городах 27 провинций. В ходе этих событий были арестованы 2076 граждан и погибли 36 человек», — уведомили в HRANA.

Ранее на протест вышли жители США. Несколько десятков человек собрались у Белого дома после проведения Вашингтоном военной операции в отношении Венесуэлы. Митингующие нарисовали плакаты с антивоенными и политическими лозунгами.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
