Протесты в Иране длятся уже более десяти дней: погибли минимум 30 человек

В Иране уже более десяти дней проходят массовые протесты. Известно о гибели минимум 30 человек. Митинги охватили 92 города страны, оповестили в пресс-службе организации иранских правозащитников (HRANA).
Как утверждается, протесты с каждым днем усиливаются. По предварительным данным, погибли четверо детей. Жертвами акций стали также двое сотрудников правоохранительных органов.
«За последние дни протесты прошли в 285 местах в 92 городах 27 провинций. В ходе этих событий были арестованы 2076 граждан и погибли 36 человек», — уведомили в HRANA.
