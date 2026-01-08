Таможня отсудила 950 тысяч за утильсбор у пермяка

Житель Перми ввез из Беларуси три автомобиля. При оформлении документов на таможне отметил, что все они для личного использования и оплатил утильсбор. «Впоследствии таможенники проверили документ и убедились, что автомобили пермяк продал. Поскольку он ввез их для продажи, он должен доплатить за утильсбор деньги по повышенному коэффициенту», — говорится в решении суда.