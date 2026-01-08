Ричмонд
Таможня отсудила 950 тысяч за утильсбор у пермяка

Житель Перми оказался должен Пермской таможне почти миллион рублей. Он ввез в страну три автомобиля, но за утильсбор заплатил недостаточно денег. Изучив документы, таможня обратилась в суд. Копия решения Дзержинского районного суда имеется в распоряжении URA.RU.

Суд обязал пермяка выплатить поти миллион рублей.

Житель Перми ввез из Беларуси три автомобиля. При оформлении документов на таможне отметил, что все они для личного использования и оплатил утильсбор. «Впоследствии таможенники проверили документ и убедились, что автомобили пермяк продал. Поскольку он ввез их для продажи, он должен доплатить за утильсбор деньги по повышенному коэффициенту», — говорится в решении суда.

Согласно расчетам, пермяк должен доплатить за утильсбор 617 200 рублей и 327 000 пени за задержку оплаты. Рассмотрев материалы, суд обязал мужчину выплатить 956 000 рублей и оплатить госпошлину в размере 24 000 рублей.