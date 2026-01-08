Командование Вооружённых сил Украины пополнило ряды штурмовых батальонов «Шквал» на харьковском участке очередной партией бывших заключённых, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
«Украинское командование доукомплектовало штурмовые батальоны “Шквал” 72 омбр и 127 отмбр новой партией бывших заключённых. Ожидается, что они будут задействованы в контратаках для захвата утраченных позиций в районе Старицы», — говорится в сообщении.
Напомним, подполковник запаса Олег Иванников рассказал украинская армия бросает под Купянск Харьковской области женщин из колоний. В частности, по его словам, в Вооружённых силах Украины зафиксирован кризис личного состава, бегство из строевых подразделений приняло критические масштабы.
Напомним, на Украине действует военное положение. Кроме того, проводится насильственная мобилизация.
Ранее сообщалось, что министерство обороны Украины внедряет систему «Чек-ин мобилизованного», которая будет отслеживать действия военнообязанных.