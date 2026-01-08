ФИАН: новая аппаратура на МКС позволит точнее прогнозировать вспышки на Солнце

Прибор весом 47 кг состоит из восьми каналов-детекторов, каждый из которых настроен на свой частотный интервал — общий диапазон регистрируемого аппаратурой излучения составляет от 0,4 ТГц до 12 ТГц. Его планируется закрепить на двухосной поворотной платформе наведения, которая будет автоматически отслеживать позицию Солнца. Установка научной аппаратуры проекта «Солнце-Терагерц» для прогнозирования солнечных вспышек на российском сегменте Международной космической станции (МКС) запланирована на весну 2026 года в рамках первой внекорабельной деятельности российских космонавтов экипажа МКС-74.