Лидер ЛДПР Слуцкий предложил увеличить надбавку к пенсии за уход до МРОТ

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложили законопроект, согласно которому надбавку к пенсиям за уход увеличат до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) для лиц, достигших 80 лет, и инвалидам первой группы. Соответствующий документ внесут на рассмотрение нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что россиянам, которым исполнилось 80 лет, и инвалидам первой группы предоставят надбавку за уход к их пенсиям в сумме равной МРОТ. Отмечается, что документ не устанавливает дополнительных требований к лицам, которые осуществляют уход за этими категориями граждан.

Слуцкий заявил, что действующий размер надбавки в сумме 1300 рублей не соответствует реалиям.

— Каждый пенсионер, и тем более человек с инвалидностью, имеет право на помощь высококвалифицированного специалиста и должный уход, если такую поддержку по тем или иным причинам не в силах обеспечить дети и другие близкие родственники, — цитирует его РИА Новости.

С 1 января МРОТ в РФ составляет 27 093 рубля.

Зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш сообщил, что в этом году прибавку к пенсии получат все получатели страховых пенсий. По его словам, это касается как тех, кто продолжает работать, так и получателей социальных пенсий, военных пенсионеров и категорий, приравненных к ведомственным пенсиям.

