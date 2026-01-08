Лидер ЛДПР Слуцкий предложил увеличить надбавку к пенсии за уход до МРОТ

Зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш сообщил, что в этом году прибавку к пенсии получат все получатели страховых пенсий. По его словам, это касается как тех, кто продолжает работать, так и получателей социальных пенсий, военных пенсионеров и категорий, приравненных к ведомственным пенсиям.