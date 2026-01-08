Опасная мода: Врач объяснила, чем грозит «генеральная уборка» кишечника после праздников

Соблюдение простых, но эффективных рекомендаций поможет предотвратить значимые проблемы в работе ЖКТ. Прежде всего специалист порекомендовала не допускать переедания, поскольку оно может вызвать нарушение пищеварения и сопутствующие ему тошноту, тяжесть в желудке и даже расстройство частоты и консистенции стула. Не менее важно завершать приём пищи за 2−3 часа до сна, а также следить за тем, какие продукты попадают в рацион. Следует сознательно ограничить еду с высоким содержанием жиров, сахара, соли, копчёностей, а также уменьшить колбасы и продукты глубокой переработки. Что касается алкоголя, то количество его употребления лучше ограничить или вовсе исключить. Вместо этого необходимо отдать предпочтение овощам и фруктам.