Опасная мода: Врач объяснила, чем грозит «генеральная уборка» кишечника после праздников

Традиционные новогодние угощения — значимый стресс для организма в целом и для желудочно-кишечного тракта в частности. Обильные приёмы пищи, нарушение режима питания, употребление алкоголя — вот те факторы, которые оказывают значимое негативное влияние на здоровье желудочно-кишечного тракта и общее самочувствие.
Анастасия Тимощенко.
Врач терапевт-гастроэнтеролог.
Соблюдение простых, но эффективных рекомендаций поможет предотвратить значимые проблемы в работе ЖКТ. Прежде всего специалист порекомендовала не допускать переедания, поскольку оно может вызвать нарушение пищеварения и сопутствующие ему тошноту, тяжесть в желудке и даже расстройство частоты и консистенции стула. Не менее важно завершать приём пищи за 2−3 часа до сна, а также следить за тем, какие продукты попадают в рацион. Следует сознательно ограничить еду с высоким содержанием жиров, сахара, соли, копчёностей, а также уменьшить колбасы и продукты глубокой переработки. Что касается алкоголя, то количество его употребления лучше ограничить или вовсе исключить. Вместо этого необходимо отдать предпочтение овощам и фруктам.
«Очищение» желудочно-кишечного тракта после новогодних застолий в традиционном его понимании не требуется. Это может быть даже опасно, ведь периоды голодания могут негативно повлиять на работу ЖКТ, не облегчая, а даже усугубляя симптомы. Использование продуктов или препаратов с «очищающим» действием могут нарушить моторику ЖКТ и спровоцировать стойкие функциональные нарушения", — подчеркнула Тимощенко.
Оптимальными средствами для эффективной поддержки желудочно-кишечного тракта в праздничный период врач назвала обязательное добавление достаточного количества клетчатки в виде овощей и фруктов. Вместе с этим не стоит забывать следовать правилу о трёх порциях овощей и двух порциях фруктов ежедневно. Также важно добавление в рацион достаточного объёма жидкости из расчёта 30 миллилитров на килограмм массы тела и включение продуктов, богатых омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами, а также витаминами А, С и Е в качестве природных антиоксидантов.
Ранее Life.ru писал, какие домашние способы наиболее эффективны для облегчения симптомов похмелья. Для борьбы с головной болью и тошнотой рекомендуется пить натуральный квас или огуречный рассол без уксуса. Эти напитки не только восполняют потерю жидкости, но и помогают снять отёки, а также насыщают тело витаминами.
