Мария Бутина о слежке в интернете: Мы пожертвовали приватностью в угоду удобству

«Когда мы с вами выбрали удобство компьютеров, смартфонов, когда мы захотели, чтобы наш телефон автоматически разблокировался, “увидев” наше лицо, или чтобы мы одной кнопкой платили в банке или в метро, мы сами сделали выбор. Мы сами отдали приватность в угоду удобству. Есть и те, кто не согласен — они живут без телефонов и живут в лесу. И я уважаю этих людей. Но в своем большинстве (демократию никто не отменял) люди решили — пусть телефон знает про нас все, зато мы ускоряем свою жизнь», — подытожила Мария Бутина.