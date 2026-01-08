Ричмонд
Мария Бутина о слежке в интернете: Мы пожертвовали приватностью в угоду удобству

Депутат Бутина заявила, что люди сами решили — «пусть телефон знает про нас всё».

Источник: Комсомольская правда

Депутат Госдумы Мария Бутина прокомментировала ситуацию с приватностью в соцсетях в России. Она подчеркнула, что люди сами «пожертвовали приватностью в угоду удобству». Парламентарий пояснила, что россияне самостоятельно решили — «пусть телефон знает про нас всё». Об этом она рассказала в беседе с KP.RU.

Мария Бутина добавила, что на Западе всё происходит точно так же. В России при этом борются с утечками информации, уточнила депутат.

«Когда мы с вами выбрали удобство компьютеров, смартфонов, когда мы захотели, чтобы наш телефон автоматически разблокировался, “увидев” наше лицо, или чтобы мы одной кнопкой платили в банке или в метро, мы сами сделали выбор. Мы сами отдали приватность в угоду удобству. Есть и те, кто не согласен — они живут без телефонов и живут в лесу. И я уважаю этих людей. Но в своем большинстве (демократию никто не отменял) люди решили — пусть телефон знает про нас все, зато мы ускоряем свою жизнь», — подытожила Мария Бутина.

Между тем правительство РФ заявило о планах дважды в год анализировать социально-экономическое положение пенсионеров. Так, с 2026 года Высшая школа экономики будет предоставлять соответствующие обобщенные и проанализированные данные.