Таинственный обитатель тайги: откуда в ХМАО легенды о снежном человеке

Жители тайги в ХМАО рассказывают о загадочном снежном человеке.
На бескрайних просторах Югры, по словам местных жителей, обитает снежный человек — а возможно, и не один. Эту тему время от времени поднимают в регионе, и тогда снова разгорается дискуссия о его существовании. Многие лишь слышали о таинственных встречах с «лесным гигантом», а кто-то утверждает, что видел его своими глазами. Действительно ли в ХМАО живет этот легендарный персонаж или это лишь плод воображения — URA.RU собрало мнения экспертов и исследователей.
Умный и мстительный.
«Снежный человек — это не мифы и не легенды. Он действительно есть, его видели и на Ямале, и у нас в Югре. Мне бабушка рассказывала, что это было перед началом Великой Отечественной войны. Говорят, его появление предвещает беду», — рассказал этнограф, югорский поэт из рода хранителей Казымской богини, шаман Тимофей Молданов.
Многие видели снежного человека в районе горы Нер-Ойка.
По его словам, снежного человека видели в Березовском районе, в Саранпауле, в районе Лямина Сургутского района в 1960-х годах, в Нумто. Последний раз, утверждает собеседник агентства, он появлялся в ХМАО в 1989 году.
Молданов называет приметы, по которым, со слов очевидцев, можно распознать снежного человека: лицо в шерсти, руки опускаются ниже колен, очень высокий рост, при этом след — тонкий. По его словам, описания у свидетелей совпадают, что, по мнению этнографа, подтверждает существование лесного жителя.
Говорят, что снежный человек может разорвать медведя или крупного оленя.
При этом снежный человек, считает Молданов, не один — речь идет о целом племени. «Народ» этот, по его словам, довольно мстительный, но при этом любит пошутить над охотниками и рыбаками. «Они очень умные, но живут в гармонии с природой — своей, первобытной жизнью. Они способны выжить в самых экстремальных условиях. Если встретитесь с ними, старайтесь не контактировать, тогда вас не тронут», — заключил собеседник агентства.
«Взгляд в спину».
О том, что снежный человек может быть опасен, говорится и в книге краеведа Ольги Кошмановой «Взгляд в спину», посвященной Кондинскому краю. В издании собраны рассказы людей, которые, как утверждается, сталкивались с таинственным существом.
«Собрала из уст очевидцев сведения о Хозяине Природы, или (на кондинском диалекте мансийского языка) — хумполене-комполе», — говорится в предисловии к книге.
В частности, Кошманова приводит воспоминания Антонины Конзановой 1923 года рождения. Женщина рассказывала, что после войны в деревне Шамья Кондинского района погиб молодой парень. Сначала решили, что его растерзал медведь, однако позже, по словам очевидцев, был пойман снежный человек.
Существует версия, что снежный человек живет не один, это целое племя.
«Это был вроде бы человек, но весь лохматый, одежды на нем никакой не было. Ничего на нем не было. Не разговаривал по-человечьи. Здоровый такой, страшный, мурластый, глаза выпучены, скуластый. Губы толстые. Весь покрыт волосами. Волосы растут елочкой на лбу, на руках, на груди. Шеи нет. Меж собой мы тогда и говорили, что это и есть комполен (Лесной человек — дух)», — приводится в книге рассказ Конзановой. В издании содержится и множество других подобных свидетельств.
Внушает страх и читает мысли.
И в XXI веке жители ХМАО продолжают рассказывать о возможных доказательствах существования таинственного существа, которого также называют Менквом. Большинство подобных историй связано с окрестностями горы Неройка, районами рек Тыкотлово и Грубея, а также верховьями реки Хулга.
«Мы фиксируем рассказы местных жителей о крупном двуногом существе, которое они называют Менквом. Он оставляет в тайге отпечатки, не похожие на следы ни человека, ни медведя. Очевидцы описывают его как нечто, напоминающее гориллу, и отмечают, что при встрече ощущают сильный немотивированный страх, будто он каким-то образом воздействует на психику», — рассказал URA.RU председатель регионального отделения Русского географического общества в Югре Дмитрий Сотников.
По его словам, предполагаемые ареалы обитания Менква — это труднодоступные территории с низкой плотностью населения и сложным рельефом. Речь идет о глухих лесных массивах, болотах и торфяниках, куда крайне редко заходят туристы.
Русское географическое общество собирает свидетельства о существовании снежного человека в ХМАО.
Сотников также не исключает, что зимой лесной гигант может впадать в спячку по аналогии с крупными хищниками, поскольку сообщений о свежих следах и странных встречах в морозные месяцы практически нет. В Русском географическом обществе продолжают собирать устные свидетельства местных жителей и фиксировать точки, где чаще всего упоминаются возможные контакты с таинственным существом.