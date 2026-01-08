Таинственный обитатель тайги: откуда в ХМАО легенды о снежном человеке

«Это был вроде бы человек, но весь лохматый, одежды на нем никакой не было. Ничего на нем не было. Не разговаривал по-человечьи. Здоровый такой, страшный, мурластый, глаза выпучены, скуластый. Губы толстые. Весь покрыт волосами. Волосы растут елочкой на лбу, на руках, на груди. Шеи нет. Меж собой мы тогда и говорили, что это и есть комполен (Лесной человек — дух)», — приводится в книге рассказ Конзановой. В издании содержится и множество других подобных свидетельств.