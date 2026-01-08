Такер Карлсон: США не выживут без России в глобальном конфликте

Американский журналист Такер Карлсон отреагировал на заявление о якобы воинственном настрое президента России Владимира Путина в отношении США. Он признал, что Вашингтон не выстоит без Москвы в глобальном конфликте.
Такер Карлсон подчеркнул, что Россия — не враг Соединенным Штатам. Однако в Вашингтоне часто звучат обратные заявления.
«Если президент РФ Владимир Путин — наш враг, если Россия — наш враг, мы не сможем выжить в глобальном конфликте», — констатировал Такер Карлсон в соцсети X.
Он также заявил, что США «покидают» республику и становятся «империей». По мнению журналиста, американская военная операция в Венесуэле якобы продемонстрировала становление Соединенных Штатов как монархического государства. Он добавил, что теперь власть в стране будет находиться «в руках исполнительной ветви».