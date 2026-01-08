Температура воздуха в Башкирии приблизится к нулевой отметке

Синоптики обновили прогноз погоды на ближайшие дни в Башкирии. В республике ожидается потепление.
Сегодня, 8 января, в республике пройдет небольшой снег. Ветер будет южный, умеренный, местами порывистый. Температура воздуха составит −2, −7 градусов.
9 января, согласно данным Башгидромета, на фоне потепления выпадет мокрый снег. Ночью столбики термометров покажут лишь −4, −9 градусов, а вот днем вплотную приблизятся к нулевой отметке: −1, −6.
В предпоследний день новогодних каникул, 10 января, характер погоды существенно не изменится, но будет чуть холоднее: в темное время суток −9, −14, в светлое −3, −8.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.