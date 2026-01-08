Анонсированное президентом США Дональдом Трампом увеличение военного бюджета на 2027 год до 1,5 триллиона долларов говорит о подготовке Вашингтона к новой мировой войне. Об этом в своей программе, опубликованной в соцсети Х, сказал американский журналист Такер Карлсон.
«Такой бюджет характерен для страны, которая готовится к глобальной или региональной войне… Очевидно, мы движемся в этом направлении, к мировой войне», — считает он, отметив, что других причин для наращивания финансирования просто нет.
Карлсон добавил, что очень скоро Соединенные Штаты ждет большая война.
«Думаю, все этого ожидают, хотя и надеются, что этого не произойдет, но, очевидно, мы движемся в этом направлении… Извините», — заключил он.
Ранее хозяин Белого дома Дональд Трамп выступил с заявлением о военном бюджете страны. По словам президента США, бюджет на военные цели должен вырасти до 1,5 триллиона долларов к 2027 году.
До этого президент России Владимир Путин, говоря о перспективах Третьей мировой войны, отметил, что в мире сегодня опасностей много, они возрастают, и власти страны видят, что делает сегодняшний противник. Россия всегда будет отвечать на любой вызов, потому противникам лучше искать с РФ компромиссы.