Такер Карлсон увидел сигнал подготовки США к мировой войне: подробности

До этого президент России Владимир Путин, говоря о перспективах Третьей мировой войны, отметил, что в мире сегодня опасностей много, они возрастают, и власти страны видят, что делает сегодняшний противник. Россия всегда будет отвечать на любой вызов, потому противникам лучше искать с РФ компромиссы.