Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Такер Карлсон увидел сигнал подготовки США к мировой войне: подробности

Такер Карлсон связал рост военного бюджета США с подготовкой к мировой войне.

Источник: Комсомольская правда

Анонсированное президентом США Дональдом Трампом увеличение военного бюджета на 2027 год до 1,5 триллиона долларов говорит о подготовке Вашингтона к новой мировой войне. Об этом в своей программе, опубликованной в соцсети Х, сказал американский журналист Такер Карлсон.

«Такой бюджет характерен для страны, которая готовится к глобальной или региональной войне… Очевидно, мы движемся в этом направлении, к мировой войне», — считает он, отметив, что других причин для наращивания финансирования просто нет.

Карлсон добавил, что очень скоро Соединенные Штаты ждет большая война.

«Думаю, все этого ожидают, хотя и надеются, что этого не произойдет, но, очевидно, мы движемся в этом направлении… Извините», — заключил он.

Ранее хозяин Белого дома Дональд Трамп выступил с заявлением о военном бюджете страны. По словам президента США, бюджет на военные цели должен вырасти до 1,5 триллиона долларов к 2027 году.

До этого президент России Владимир Путин, говоря о перспективах Третьей мировой войны, отметил, что в мире сегодня опасностей много, они возрастают, и власти страны видят, что делает сегодняшний противник. Россия всегда будет отвечать на любой вызов, потому противникам лучше искать с РФ компромиссы.

Узнать больше по теме
Такер Карлсон: биография, взгляды и знаменитые интервью американского журналиста
Американский политический обозреватель Такер Карлсон в последние годы приобрел всемирную известность. Добиться славы ему помогла его политическая позиция. Кроме того, журналист брал интервью у Владимира Путина и Павла Дурова, а недавно он пообщался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Читать дальше