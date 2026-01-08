Лукашенко признался, что просил у Бога снег и мороз в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что просил у Бога снег и морозы для белорусов, сообщила пресс-служба президента.
Посещая в Рождество Христово 7 января храм в честь иконы Божией Матери «Млекопитательница» в деревне Околица Минского района, белорусский лидер рассказал, что просил снежную погоду у Бога для белорусов.
— Мы же так хотели, и я в том числе Господа просил, чтобы был морозец и снег выпал. Слушайте, ну так и получилось. Даже с запасом, — прокомментировал он.
Лукашенко отметил, что радуется тому, что в Беларуси наконец-то выдалась снежная зима. Хотя и припомнил, что зимы сейчас не такие, как были в его детстве.
— Конечно, не та зима, что в нашем детстве — нас не видно было из-за сугроба, особенно в деревне. Но тем не менее настоящая зима, — подчеркнул лидер страны.
