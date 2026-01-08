В Сургуте временно перестали работать номера экстренных служб

В Сургуте возникли проблемы с номерами экстренных служб.
В Сургуте (ХМАО) номера экстренных служб 112, 101, 102 и 103 временно не работают. С проблемой могут столкнуться абоненты части мобильных операторов, сообщает пресс-служба мэрии.
«В связи с техническим сбоем временно отсутствует возможность вызова экстренных оперативных служб по номерам 112, 101, 102, 103 с мобильных телефонов некоторых операторов связи», — следует из сообщения администрации Сургута. Принимаются меры по восстановлению связи.
Горожан попросили учитывать сбой при обращении за помощью. В случае необходимости вызова экстренных служб, необходимо обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону 21−45−40.