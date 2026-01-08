Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Комбрига бригады ВСУ Могульского могут уволить за большие потери

Понесшая большие потери первая отдельная тяжелая механизированная бригада ВСУ выведена на восполнение потерь в тыловые районы.

Источник: Аргументы и факты

В связи с серьезными потерями в личном составе первой бригады ВСУ, в Киеве изучают возможность отстранения от командования комбрига Олега Могульского. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

По информации источника, понесшая значительные потери первая отдельная механизированная бригада ВСУ была отведена в тыл для восстановления боеспособности. Исключение составил один батальон, который был передан в подчинение 71-й отдельной аэромобильной бригаде.

«Рассматривается вопрос снятия с должности комбрига полковника Олега Могульского», — заключил источник.

Ранее стало известно, что командование ВСУ пополнило штурмовые батальоны «Шквал» на харьковском направлении новой партией уголовников.