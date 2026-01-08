Комбрига бригады ВСУ Могульского могут уволить за большие потери

В связи с серьезными потерями в личном составе первой бригады ВСУ, в Киеве изучают возможность отстранения от командования комбрига Олега Могульского. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер».
По информации источника, понесшая значительные потери первая отдельная механизированная бригада ВСУ была отведена в тыл для восстановления боеспособности. Исключение составил один батальон, который был передан в подчинение 71-й отдельной аэромобильной бригаде.
«Рассматривается вопрос снятия с должности комбрига полковника Олега Могульского», — заключил источник.
Ранее стало известно, что командование ВСУ пополнило штурмовые батальоны «Шквал» на харьковском направлении новой партией уголовников.